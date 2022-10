Hilfe durch Verzicht auf Klimabonus

Kitzbühels Stadtpfarrer Michael Struzynski will den Klimabonus der Regierung fairer verteilen. Deshalb hat er eine Spendenaktion ins Leben gerufen. Das Geld soll jenen zufließen, die es notwendig brauchen.



Kitzbühel | „Der Klimabonus ist eine gute Sache. Aber nicht jeder, der ihn bekommt, benötigt ihn“, sagt Stadtpfarrer Michael Struzynski, dem die „ungerechte“ Verteilung des Zuschusses aus öffentlicher Hand ein Dorn im Auge ist. „Auf der einen Seite gibt es Wohlhabende, die auf die 500 Euro des Staates nicht angewiesen sind und auf der anderen Seite gibt es Familien, die gerade jetzt mehr Geld bitter nötig haben.“



Seine Idee, den Klimabonus oder wenigstens einen Teil davon einzusammeln und fair zu verteilen, hat der Pfarrer erstmals auf dem Erntedankfest verkündet. Auf dem extra eingerichteten Spendenkonto sind bis 14. Oktober immerhin 3.900 Euro eingelangt. „Die erste Überweisung über 300 Euro stammte aus München und auch ein Vespafahrer hat mir im Rahmen der Vespa-Segnung umgehend 100 Euro in die Hand gedrückt“, berichtet Struzynski erfreut.



Der Stadtpfarrer steht in engem Kontakt mit der Kitzbüheler Sozialreferentin Hedi Haidegger, die um die Sorgen und Nöte in der Bevölkerung weiß. „In Kitzbühel gibt es nicht nur Reich und Schön, sondern auch Menschen, die es schwer haben. Es sind allein an die 120 Personen zum Einkaufen im Soziallad‘l berechtigt“, schildert Haidegger.



Vor Weihnachten sollen die Spenden verteilt werden. Nicht in Form von Geldbeträgen, sondern zweckgebunden. Offene Strom- oder Heizkostenrechnungen sollen vom Spendenkonto bezahlt werden, sagt Struzynski, der auch die Möglichkeit von Lebensmittel-Gutscheinen in Betracht zieht. Spendenkonto: IBAN AT 85 2050 5000 0122 6430. A. Fusser

Bild: Michael Struzynski will den Klimabonus gerechter verteilen. Foto: Fusser