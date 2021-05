Hendl durften doch nicht „gehen“

Heiß her ging es in den vergangenen Tagen leider nicht am Griller, sondern in den Sozialen Netzwerken: Unter anderem mussten die Feuerwehr Kirchberg und die Landjugend Hochfilzen ihre Aktionen „Hendl to go“ absagen – zum Leidwesen nicht nur ...