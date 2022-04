Heirat auf Befehl

Ab Samstag, 23. April, ist es endlich wieder soweit, die Dorfbühne Itter lädt nach pandemiebedingter, einjähriger Pause, wieder zum Theaterbesuch ein. Eines ist dabei jetzt schon wieder garantiert: Es gibt viel zu lachen!



Itter | Die Komödie „Heirat auf Befehl“ von Josef Zeitler, wird von elf Spielerinnen und Spielern der Dorfbühne Itter, unter der bewährten Regie von Sepp Faistenauer, aufgeführt.

Es wurde wieder intensiv geprobt und ein großes Team an Helfern sorgt dafür, dass einer lustigen Premiere am Samstag, 23. April, nichts mehr im Wege steht.

Der Inhalt

Die resolute Witwe Maria Käsbauer führt ihren Bäckerei- und Landwirtschaftsbetrieb mit strengem Ton, was Mitarbeiter und Töchter bei der täglichen Befehlsausgabe gleichermaßen zu spüren bekommen. Das Regiment der Mutter geht so weit, dass sie auch die Schwiegersöhne selbst aussuchen will.



Großes Interesse zeigt Wendelin Riedlechner, der seinen Sohn mit einem ordentlichen Heiratsgut ausstattet, um an den Betrieb zu kommen. Auch Schwester Hedwig, die Wendelin aus ihrer Jugendzeit kennt, kann Maria nicht vom „Verschachern“ der Töchter abbringen. Als dann sowohl der Hochzeitskandidat Sepp, als auch Josef, der Bruder von Marias Schwiegersohn, nahezu gleichzeitig auftauchen, ist die Verwirrung perfekt. Doch die Töchter sind weder auf den Kopf, noch auf den Mund gefallen.

Spieltermine:

23. und 29. April sowie 4., 8. und 14. Mai jeweils um 20 Uhr. 24. April sowie 15. und 22. Mai jeweils um 17 Uhr. Am Sonntag, 8. Mai, gibt es eine Muttertagsüberraschung.

Bild: Unter der bewährten Regie von Sepp Faistenauer (1. Reihe, links) wagen sich die Spielerinnen und Spieler der Dorfbühne Itter wieder auf die Bühne. Foto: Dorfbühne Itter