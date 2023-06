Hängegleitabsturz

Am 18.06.2023, gegen 15:15 Uhr, startete ein Hängegleitpilot mit seinem Hängegleiter in Ruhpolding in Bayern mit beabsichtigter Landung in St. Jakob in Haus.

St. Jakob in Haus | In der Landephase bei einem Feld in St. Jakob in Haus verlor der 33-Jährige laut seinen Angaben durch eine Windböe die Kontrolle über den Hängegleiter und stürzte aus ca. 3 Metern Höhe auf eine Wiese ab. Dabei zog sich der Mann eine Schulterfraktur zu und wurde nach der Erstversorgung durch die Rettung in das Bezirkskrankenhaus St. Johann i. Tirol eingeliefert. PI Fieberbrunn