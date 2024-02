Gymnasiasten bewiesen Kompetenz

Heuer nahmen 120 Schüler des BRG/BORG St. Johann von der 2. bis zur 8. Klasse in 32 Teams am Bolyai-Wettbewerb teil. Dieser ist benannt nach dem ungarischen Mathematiker János Bolyai (1802-1860).



St. Johann | Beim Bolyai-Wettbewerb steht neben mathematischen Kenntnissen auch die Teamfähigkeit der Schüler im Vordergrund. Nur durch Arbeitsteilung, gegenseitige Kontrolle und ein wohl überlegtes Zeitmanagement können alle Aufgaben gelöst werden. Für die Bearbeitung der 13 Multiple-Choice-Fragen und einer offenen Frage standen genau 60 Minuten zur Verfügung.



In der 6. Schulstufe erreichten zwei Teams – von 158 teilnehmenden Teams aus ganz Österreich – den 2. und 5. Platz. In der Oberstufe errechnete ein Team der 6. Klasse Platz 6 von 83 Teams. Die Preise für die siegreichen Teams wurden im Beisein von Dir. Krimbacher an die Preisträger in St. Johann überreicht.

Bild: Die erfolgreichen Teilnehmer freuen sich gemeinsam mit Dir. Brigitta Krimbacher (links) sowie den Mathematiklehrpersonen Ingrid Tschugg und Gerhard Kirchner. Foto: Krimbacher