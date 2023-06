Gutes am Teller mit wenig Budget

Kitzbühel | „Koch mit uns“ heißt jenes Kochbuch, welches in einer Gemeinschaftsaktion der Rotary Clubs initiiert und verkauft wurde. Davon profitiert nun das Rote Kreuz, denn kürzlich konnten von den Präsidenten der Rotary Clubs Wörgl-Brixental, Kufstein und Rattenberg 7.500 Euro an Bezirksstellenleiter Michael Moser übergeben werden.



Was kann man mit einem Warenwert von rund zehn Euro kochen? Diese Frage wird in dem Kochbuch ausführlich beantwortet. 14 Osttiroler Spitzenköche stellten sich der Herausforderung und kreierten über 50 verschiedene Rezepte. Die Grundlagen dazu sind auch in den Sozialmärkten der Caritas erhältlich. Die Rotarier haben das Buch an ihre eigenen Mitglieder und an Interessierte verkauft und so kam die stolze Summe zusammen, die das Rote Kreuz Kufstein, welches in vielen Bereichen für das gesamte Tiroler Unterland und auch Osttirol zuständig ist, nun sinnvoll helfend einsetzen kann. be

Johannes Lüthi (RC Kufstein), Anton Pletzer (RC Wörgl-Brixental), Bezirksstellenleiter Michael Moser und Ronald Hrnecek (RC Rattenberg). Foto: Eberharter