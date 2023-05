„Gute Zahlen“ im Spital

Corona ist endgültig Geschichte – beim Bezirkskrankenhaus St. Johann ist der Blick optimistisch in die Zukunft gerichtet: so konnte bei der Verbandsversammlung am Freitag von einem erneut hervorragenden Betriebsergebnis berichtet werden.



St. Johann |Exakt 4.818,19 Euro beträgt der Abgang des Spitals für das abgelaufene Jahr, wie das vorläufige Betriebsergebnis für 2022 darlegt, berichtete Verbandsobmann Paul Sieberer bei der jährlichen Verbandsversammlung – das Ergebnis wurde einstimmig beschlossen. Die „schwarze Null“ wurde nicht zuletzt auch durch Covid-19-bedingte Zweckzuschüsse und Hilfszahlungen ermöglicht. 5,35 Millionen Euro flossen 2022 als Ausgleichszahlungen des Landes bzw. Bundes für Covid-bedingte Mindererlöse und Mehraufwände an das Spital. Aber die erfreuliche Bilanz zeige auch, dass das Haus strukturell gesund ist und dass im abgelaufenen Jahr wieder gut gewirtschaftet wurde, freut sich Sieberer.



Generell sieht Sieberer das Bezirkskrankenhaus auf einem guten Weg, nicht nur aus wirtschaftlicher Sicht: „Erfreulicherweise sehen wir bei der Patientenzufriedenheit aber auch in

Hinblick auf die Mitarbeiter eine sehr gute Entwicklung. Das Haus ist ein verlässlicher und sehr guter Arbeitgeber und die Region besonders attraktiv – das macht es uns einfacher, Fachkräfte zu finden. Zudem haben wir mit dem Medicubus eine moderne Ausbildungsstätte für medizinische Berufe, wir bilden also einen Großteil des Personals, das wir im Haus benötigen, selbst aus.“ Besonders positiv in diesem Zusammenhang sei die Verlängerung der klassischen Diplomausbildung für Pflegekräfte.



Außerordentlich erfreulich sei auch die Auswertung der Patientenbefragungen für das Jahr 2022, die laufend durchgeführt werden: „96 Prozent unserer Patientinnen und Patienten sind mit den Leistungen im BKH zufrieden und würden das Haus weiterempfehlen, ein wirklich beeindruckender Wert“, freut sich Sieberer über das überaus positive Feedback.



Im Vorjahr stieg die Zahl der stationären Aufenthalte im Vergleich zu 2021 um 5,8 Prozent auf 14.615 Patienten, die Zahl der ambulant behandelten Patienten stieg gar um 14,3 Prozent auf 68.799 Patienten.



Ein Plus von 2,9 Prozent gegenüber 2022 gab es bei den Operationen: 5.336 Eingriffe bedeuten eine weitere Steigerung nach 2021 (5.184). Rückläufig waren hingegen die Geburten: Im Vorjahr erblickten in St. Johann 696 Babys das Licht der Welt, um 62 weniger als 2021. 718 Menschen arbeiten im Krankenhaus. KA, Foto: Claudia Egger