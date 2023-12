Guido Leitner wirbt um Stimmen

„Wir wollen die schwarze Mehrheit in der Tiroler Arbeiterkammer brechen“. Guido Leitner, FP-Gemeinderat von Hopfgarten und ein waschechter Kelchsauer, hat für die bevorstehende Arbeiterkammer-Wahl in Tirol große Ziele. Bei den kandidierenden Freiheitlichen ist er hinter Patrick Haslwanter auf dem zweiten Listenplatz gereiht. Leitner rechnet sich gute Chancen aus, in die AK Tirol als Kammerrat einzuziehen.

Mit seiner Liste kämpfe er um die Gleichberechtigung für Mann und Frau bei Löhnen und Gehältern, hält Leitner, im Brotberuf Bauleiter, gegenüber dem Kitzbüheler Anzeiger fest. Außerdem wollen sich die Freiheitlichen auf Grundlage des sogenannten Berndorfer Modells vermehrt für die Förderung von familieninterner Kinderbetreuung einsetzen: „Wenn eine Frau in den ersten Lebensjahren ihres Kindes daheim bleiben möchte, soll dies mit öffentlichen Mitteln entsprechend unterstützt werden“, sagt Leitner.

Die AK Wahl 2024 findet von 29. Jänner bis 8. Februar statt. Arbeitnehmer können im Zeitraum von 29. Jänner bis 8. Februar ihre Stimme abgeben.

Bei der letzten AK Wahl in Tirol (2019) erzielte die FPÖ sechs Mandate (8,6 Prozent der Stimmen). Sie zog mit einem Mandat in den Vorstand ein.

