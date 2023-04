Großes Wissen über die Rinderzucht

An der LLA Weitau wurde der bundesweite Tierbeurteilungsbewerb der Landwirtschaftsschulen ausgetragen.



St. Johann | 31 Teams von 26 Landwirtschaftsschulen aus ganz Österreich gingen mit über 120 Schülern an den Start, um ihr Wissen rund um die praktische Rinderzucht eindrucksvoll unter Beweis zu stellen. Tirol war mit den Fachschulen Imst, Rotholz, Lienz und St. Johann/Weitau vertreten. Beim Bewerb galt es, das äußere Erscheinungsbild der Kühe möglichst exakt zu beurteilen und Folgerungen für die Zucht und Genetik abzuleiten.



Den Schulbewerb sicherte sich das Agrarische Ausbildungszentrum Hagenberg (OÖ) mit einer beeindruckenden Gesamtleistung und ist nun Österreichs Champion der Tierbeurteilung. Platz zwei ging an die HBLA Ursprung (Salzburg) und den dritten Platz holten die Gastgeber von der Landwirtschaftlichen Lehranstalt Weitau.



Den Gesamtsieg in der Einzelwertung holte Magdalena Märzinger (ABZ Hagenberg, OÖ) mit ihrer Fleckvieh-Bewertung. Sie geht somit nächstes Jahr für Österreich bei der Agrar-Messe „Salon International de l`Agriculture“ (SIA) in Paris an den Start.

Bild: Große Beteiligung bei der Tierbeurteilung an der Landwirtschaftlichen Lehranstalt Weitau in St. Johann. Foto: Privat