Großes Opening im Burgstall

Neuübernahme des Lokales „Burgstall“ in Kirchberg: Peter Hess und Thomas Haussmann luden vor wenigen Tagen zur großen Eröffnungsparty.



Kirchberg | Auf der Terrasse erfreute man sich an Live-Musik, Snacks und sommerlichen Drinks, in der neuen Vinothek wurden feine Rebensäfte degustiert und in der Cafeteria genoss man neben feinen Mehlspeisen auch eine ansehnliche Auswahl an Kaffeespezialitäten: Zu ihrer Eröffnungsparty am vergangenen Freitagabend konnten die beiden Burgstall-Wirte Peter Hesse und Thomas Haussmann an die 250 Gäste begrüßen.



In dem baulich adaptierten Lokal sind – unabhängig von der Gastronomie – mit dem Kitchen Club by Reno 4 und Aurum Immobilien im Übrigen noch zwei weitere Betriebe angesiedelt, erklärt Peter Hesse. „Wir teilen uns die gesamte, zur Verfügung stehende Fläche.“ Kaffee- und Weinliebhabern in und um Kirchberg wollen Hesse und Haussmann mit Café und Vinothek ein neues Stück Genusswelt anbieten. Die Gäste schienen sich im neuen Burgstall jedenfalls wohlzufühlen. ali

Bild: Lokale Politik-Prominenz in der neuen Vinothek: Klaus Winkler, Andreas Brugger, Peter Hesse, Claudia Hagsteiner, Helmut Berger und Sepp Eisenmann (stehend, von links) sowie Thomas Haussmann und Wolfgang Hagen, (sitzend, v. l.)