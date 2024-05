Großes Fest für neues FF-Fahrzeug

Kürzlich lud die Freiwillige Feuewehr Going zur Segnung ihres neuen Löschfahrzeugs. Zu Gast auch LH-Stv. Georg Dornauer.



Going | Im Rahmen eines großen Festes stellte die Mitglieder der Feuerwehr Going ihr neues Fahrzeug in den Dienst, Dazu ...