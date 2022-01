Großer Einsatz für Schwächere

Der Kitzbüheler Vertreterstammtisch hat sich in den vergangenen Jahren in Sachen Spendensammeln einen Namen gemacht.



Kitzbühel | Mit großem Engagement sind dessen Mitglieder unermüdlich unterwegs, um Gelder zu sammeln für Mitbürger, die nicht auf die Butterseite des Lebens gefallen sind. Alle Spenden bleiben zudem in der Region.

Golfspielen und Spenden sammeln

Das bereits traditionelle Charity-Golfturnier hat auch heuer wieder große Summen in die Spendenkasse gespült, sodass kurz vor Weihnachten heimische Institutionen im Sozialbereich umfangreich bedacht wurden. Das Rote Kreuz in Kitzbühel erhielt 6.300 Euro, das städtische Sozialamt freut sich über einen Scheck in Höhe von 5.100 Euro für bedürftige Familien mit Kindern. Weiters wurde der Sozial- und Gesundheitssprengel mit 6.000 Euro für die Familienberatungsstelle bedacht sowie mit 3.500 Euro für „Spiel Dich ins Leben“.



Die Spendenübergabe erfolgte im Kitzbüheler Rathaus an Hedwig Haidegger als Vertreterin für das städtische Sozialamt und dem Sozialsprengel sowie an Elisabeth Pircher für das Rote Kreuz Kitzbühel. Kitzbühels Bürgermeister Dr. Klaus Winkler bedankte sich bei den Mitgliedern des Vertreterstammtisches für deren Einsatz, für die sozial Schwächeren in unserer Gesellschaft.

Bild: Spendenübergabe des Kitzbüheler Vertreterstammtisches an soziale Institutionen in Kitzbühel, vor dem Kitzbüheler Rathaus. Foto: Obermoser