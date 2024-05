Große KI-Konferenz in Kitzbühel

Mitte Juni ist die Gamsstadt Schauplatz einer hochkarätigen Konferenz zum Thema künstliche Intelligenz: der AI Summit.



Kitzbühel | Künstliche Intelligenz ist ein Thema, das gekommen ist, um zu bleiben. In rasantem Tempo hält sie in allen Bereichen Einzug – allen voran natürlich der Wirtschaft.



Wie Unternehmer sich diese Kraft zunutze machen können, ist das große Thema des AI Summit, der am 13. und 14. Juni im Hotel Lebenberg Kitzbühel in Szene geht. Besonderes Augenmerk liegt hier übrigens auf den Chancen, die Künstliche Intelligenz für den Wirtschaftsstandort DACH-Raum bietet.



Hauptsponsor der Veranstaltung ist Google. Auf dem Podium werden einige hochrangige Vertreter der neuen Technologie ihre Expertisen mit dem Publikum teilen – darunter Florian Deter (GF Microsoft Deutschland), Kai Herzberger (Group Director DACH und EMEA bei Meta), Natalie Dannik (Porsche Holding und Informatik) und Fabian Schenker (Generative AI Global Blackbelt bei Google). Die Sprecher stellen neueste Forschungen und Entwicklungen in der Branche vor. Der AI Summit richtet sich an die Führungsetage von großen und mittleren Unternehmen.



Oliver Kahn angesagt

Neben den Branchengrößen auf dem Podium hat sich auch Oliver Kahn angesagt: Beim AI Summit ist eine Tombola geplant– der Erlös der gesponserten Preise kommt der Oliver-Kahn-Stiftung zugute, die junge Menschen mit Hilfe des Fußballs stärken will. Der AI Summit soll sich zu einer wiederkehrenden Veranstaltung entwickeln. E. Galehr



Bild: Der AI Summit versammelt hochkarätige Experten auf dem Podium. Symbolfoto: AI Summit Kitzbühel