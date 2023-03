Große Erfolge bei „Prima la Musica“

Großartige Erfolge konnten Schüler der Landesmusikschule Kitzbühel beim Gesamttiroler Landeswettbewerb von „Prima la Musica“ in Toblach in Südtirol erzielen.



Toblach | Beurteilt von einer internationalen fachkundigen Jury präsentierten an fünf Auftrittsorten in Toblach insgesamt knapp über 800 junge Musiker in den Altersgruppen A und B, in den Altersgruppen 1 bis 4 und in den Wertungskategorien prima la musica plus sowie in der Solowertung für Steirische Harmonika ihr musikalisch anspruchsvolles Programm.



Den 1. Preis mit Berechtigung zur Teilnahme am Bundeswettbewerb in Graz, bzw. mit Auszeichnung holten sich: Anna Sohm (Schlagwerk), das Gitarrenquartett „MaLeLiLu“ mit Lena Müller-Höck, Lilliana Valentina Jane, Luisa Pigneter und Matthias Brandstätter, das Ensemble kreativ – „Alice im Wunderwald“ mit Sarah Krimbacher (Klavier), Laura Berger (Hackbrett), Sabrina Daxer und Lisa Filzer (Querflöte) sowie Julia Egger am Saxophon, das Hackbrettduo „Magic Strings“, Laurena Viertl und Sarah-Marie Heintschel. Ebenfalls am Hackbrett das Duo „(jo)hanna(h)“ mit Johanna Hetzenauer und Hannah Koller sowie das Zitherduo „Zitherissimo“ mit Maria Hetzenauer und Elisabeth Kirchmair.

Weitere erste Plätze

Unter den Besten waren weiters Alexander Mitterer( Schlagwerk), Alena Zimmermann (Querflöte), David Zach, Marina Schipflinger und Valentina Berger (Steirische Harmonika) sowie das Hackbrettquartett „Die Schlägelbande“ mit Lisa Zach, Flora Mitterer, Simon Schwandtner und Leni Hauser.

„Wir sind sehr stolz, dass in diesem Jahr 28 Schüler aus dem gesamten Sprengelgebiet der Landesmusikschule Kitzbühel und Umgebung äußerst erfolgreich teilnehmen konnten“, so LMS-Direktor Peter Gasteiger abschließend.

Bilder: Die Lehrer mit ihren Musikschülern: 1) Die Siegerinnen von „Alice im Wunderwald“ und 2) Das erfolgreiche Gitarrenquartett „MaLeLiLu“. Fotos: LMS Kitzbühel