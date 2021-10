Großbrand in Kössen

Kössen | Am 05.10.2021 gegen 10.00 Uhr kam es in einer Werkstatt in Kössen zu einem Brand. Das Feuer brach im Inneren des Gebäudes aus und griff bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte bereits auf das Dach über. Für die Dauer der Löscharbeiten, rund 4 Stunden, musste die B172 zur Gänze gesperrt werden. Die Brandursache ist derzeit noch unklar, die Brandursachenermittlung wird am 6.10.2021 stattfinden. Personen kamen nicht zu Schaden, der Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Im Einsatz standen die Feuerwehren Kössen, Schwendt, Bichlach, Walchsee, Reit im Winkl und St. Johann/T.

