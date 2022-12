Gratis-Kurse für Kitzbüheler Kinder

Es gibt ihn schon seit fast 20 Jahren – den Skikurs für den Kitzbüheler Nachwuchs. Im Jänner erhalten alle Kindergarten- und Volksschulkinder gratis Skiunterricht.



Kitzbühel | Nach coronabedingten Einschränkungen, kann in diesem Winter der beliebte Gratis-Skikurs für rund 320 einheimische Kinder wieder problemlos stattfinden. An zwei Wochen im Jänner erhalten alle Kindergarten- und Volksschulkinder gratis Skiunterricht. Alle Volksschulklassen und Kindergartenkinder nehmen am „Skikurs All inklusive“ teil, der bereits seit rund 20 Jahren in Kitzbühel stattfindet. Unterrichtet werden die Kinder von den Skischulen „Rote Teufel“ und „Element 3“.



Die Kosten für die Skilehrer übernimmt die Stadt Kitzbühel gemeinsam mit der Sparkasse der Stadt Kitzbühel. Zusätzlich unterstützt wird der Skikurs von der Bergbahn AG, dem Kitzbüheler Ski Club und dem heimischen Sportartikelhändler Kitzsport Schlechter, der bei Bedarf gratis Leihski zur Verfügung stellt. Alle Kinder, die keinen Sportpass oder Saisonkarte haben, können für die Dauer des Skikurses die Liftanlagen der Bergbahn kostenlos benützen. Für den Versicherungsschutz sorgt zudem der Kitzbüheler Ski Club. Kitzbühel Tourismus spendet für die Abschlussrennen Kitz-Gämsen aus Holz. Neben den Kindergartenkindern nehmen 200 Kitzbüheler Volksschüler daran teil. Vom Kindergarten kommen rund 120 Kinder dazu.



Durch die enorme Teilnehmerzahl wird der Gratis-Skikurs auf zwei Wochen ausgedehnt. Der Gratis-Skikurs für die Volksschulkinder startet am Montag, 9. Jänner, um 9 Uhr und dauert bis Freitag, 13. Jänner. Der zweite Kurs ist für die Kindergartenkinder und läuft von Montag, 23. bis Freitag, 27. Jänner. Treffpunkt ist jeweils die Kinderskiwiese (Mockingwiese). Die Kurszeiten sind vormittags von 9.30 bis 12 Uhr und nachmittags von 13.30 bis 15.30 Uhr. Das Mittagessen wird von der Stadt Kitzbühel gratis zur Verfügung gestellt.

Bild: Freuen sich, dass die Skikurse wieder stattfinden: Die Initiatoren des Projektes vor dem Kitzbüheler Rathaus. Foto: Felix Obermoser