„Grand Malheur“ auf der Bühne

Vergangenen Freitag ging es im Kolpinghaus Kitzbühel ganz schön heiß her, als die Heimatbühne Premiere ihrer neuen Komödie feierte.



Kitzbühel | Die Schauspielerei hat in Kitzbühel lange Tradition und alle Jahre wieder gelingt es den Protagonisten der Heimatbühne ein lustiges, aber dennoch zeitgemäßes Stück auf die Bühne zu bringen. In drei Akten werden die Besucher im Kolpingsaal dieses Mal Zeuge einer turbulenten Komödie im luxuriösen Wellnesshotel Faltenburg, wo nicht nur die neue Controllerin für Aufklärung sorgt, sondern auch das Doppelleben der Putzfrau so manche Überraschung bereit hält.



Fazit: Auch mit „Grand Malheur“ kann die Heimatbühne wieder begeistern und für einen kurzweiligen, unterhaltsamen Abend sorgen. Die weiteren Termine: 10. und 24. August sowie 1. und 11. September. Beginn ist jeweils um 20 Uhr.

Aufführung am Alpenhaus Kitzbüheler Horn: Samstag, 16. September, 13.30 Uhr. Karten und Infos unter heimatbuehnekitzbuehel.at sh