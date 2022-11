Gossner ist neuer Kapellmeister

Zum Abschluss ihres Musikjahres hielt die Bergknappenmusik Jochberg ihre Jahreshauptversammlung ab. Der Westendorfer Matthias Gossner wurde dabei zum neuen musikalischen Leiter bestellt.



Kitzbühel | Die Musikantinnen und Musikanten bedankten sich im Rahmen der Veranstaltung bei ihrem langjährigen Kapellmeister Robert Mayr. Er habe in seiner 21-jährigen Tätigkeit als musikalischer Leiter die Musikkapelle wesentlich geprägt, betonte Obmann Maximilian Koidl. „Lieber Robert, wir sind froh, dass wir dich als Musikant weiter in unseren Reihen haben. Zugleich blicken wir voller Motivation und Vorfreude auf die Zusammenarbeit mit Matthias, die bestimmt auch viele interessante, lehrreiche und lustige Momente mit sich bringen wird“.



Im Zuge der Ausschuss-Neuwahlen wurde Maximilian Koidl für die kommende Periode als Obmann bestätigt. Ihm zur Seite steht Christian Ortner als Stellvertreter. Matthias Gossner wurde zum Kapellmeister bestellt, Robert Mayr und Gerhard Mader fungieren künftig als seine Stellvertreter. Erich Stanger wurde zum Kassier, Christine Koidl zur Schriftführerin und Andrea Markl zur Jugendreferentin gewählt. Für die Bekleidung sind Ingrid Huber und Simone Ortner verantwortlich, Markus Foidl und Andreas Koidl übernehmen das Referat Instrumentwart und Projektabwicklung. Kassaprüfer wurden Florian Mader und Manfred Kern.



Obmann Maximilian Koidl dankte in seiner Ansprache den treuen Zuhörern und Musikfreunden. „Möge uns das Musikjahr 2023 wieder viele gemeinsame schöne Momente bescheren.“ KA

Bild: Der neu gewählte Ausschuss der Bergknappenmusik Jochberg. Foto: Hechenberger