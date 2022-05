Gondelübergabe an Dave Ryding

Selten hat ein Sieg eines Athleten unter den Skifans so ungeteilte Zustimmung und Begeisterung erzeugt.



Kitzbühel | Im denkwürdigen Slalom auf dem Ganslernhang hat der 35-Jährige im Jänner bei dichtem Schneetreiben seinen ersten Weltcup-Sieg eingefahren. Wie es schon seit vielen Jahren Brauch ist, dürfen sein Name und seine Nation ab diesem Sommer eine Gondel der Hahnenkamm-Bahn zieren – eine Ehre, die allen Siegern eines Hahnenkammrennens zuteil wird. Die Präsentation der Ryding-Gondel findet am Freitag, den 27. Mai, statt.



Dave Rydings Triumph war übrigens der insgesamt dritte britische Sieg auf dem Hahnenkamm. Vor ihm holte sich Gordon Cleaver im Premierenjahr der Hahnenkammrennen 1931 die allererste Kombinationswertung. 1937 sicherte sich Evelyn Pinching die Damenabfahrt, die damals zum ersten Mal über die Streif gefahren wurde.

Britischer Sieg am Hahnenkamm

Es soll aber auch die große britische Community in und um Kitzbühel Gelegenheit haben, ihre Freude über den Sieg auszudrücken und die Gratulation Dave Ryding persönlich zu überbringen. Auch wenn die Gästezahl aufgrund der räumlichen Begrenzung beschränkt werden muss, können sich ab sofort alle Fans aus der Region mit britischen Wurzeln samt ihrer Begleitung um Aufnahme in die Ehrengastliste am Starthaus bewerben. Schreibt einfach eine Mail an gast@hahnenkamm.com oder eine WhatsApp-Nachricht an +43 664 1002764, nennt den britischen Bezug und eine kurze Begründung, warum ihr bei der Gondel-Übergabe unbedingt dabei sein möchtet. Anmeldungen sind bis Montag, dem 23. Mai, möglich.

Dein Platz auf der Ehrengastliste

Um Dave Ryding den „richtigen“ Hahnenkamm-Spirit erleben zu lassen, wird „The Londoner“ am Freitag, den 27. Mai, ab 19 Uhr seine Pforten für eine klassische Hahnenkamm-Siegerparty öffnen. Die Traditionsband Short & Curlies sorgt für musikalische Unterhaltung bei freiem Eintritt. An diesem Freitag steht Kitzbühel ganz unter dem Motto: „Let’s celebrate the British

Slalom Hero.”

Bild: Ein emotionaler Dave Ryding nach dem Sieg am Ganslernhang 2022. Foto: K.S.C.