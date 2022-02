Goinger Bürgermeister eindeutig bestätigt

Going | Über ein klares Ergebnis darf sich Bürgermeister Alexander Hochfilzer in Going mit seiner Liste "Gemeinsam für Going" freuen. Er baute seine Mehrheit im Gemeinderat um ein Mandat aus und hält nunmehr acht. Verloren hat hingegen die Goinger Volkspartei, nur mehr zwei Mandatare sind im Gemeinderat vertreten (vorher 4). Die Liste "Wir für Going" erreichte ein Mandat, die neue Liste "JETZT -und in Zukunft" holte auf Anhieb zwei Gemeinderatssitze.

Bei der Bürgermeister-Direktwahl haben 9,22% ungültig gewählt. Damit wurde Hochfilzer eindeutig im Amt bestätigt. Er war der einzige Kandidat. Die Wahlbeteiligung lag bei mageren 55,3%.

