Gloggi & Schicho sagen „Servus“

Die beiden steirischen Kabarett-Urgesteine Gloggi&Schicho feiern ihre „Schlusspfiff“ Bühnenabschiedstour. Am 20. April kommen Gloggi&Schicho zum letzten Mal nach Fieberbrunn.



Fieberbrunn | Schon in der Anfangszeit ihrer Karriere waren sie zu Gast in Fieberbrunn. Nun stehen Sie mit dem Programm „Schlusspfiff“ zum letzten Mal auf der Bühne im Festsaal. Für ihre Bühnenabschiedstour haben sie sich nochmal etwas Besonderes einfallen lassen. Am Samstag, 20. April, werden sie gemeinsam mit Schichos Töchtern und gleichzeitig Gloggis Nichten Katharina, Christine und Veronika, vormals Dornrosen und jetzt „The Schick Sisters“, sowie Sohn Dominik, einstiger Dornrosenprinz, auf der Bühne im Festsaal Fieberbrunn stehen.



Das Publikum erwartet eine musikalisch-kabarettistische Generationenstichelei, bei der die Gloggi&Schicho Family sich und den Zuschauern nichts schenken werden außer Freude, Spaß und außergewöhnlichen musikalischen Momenten. Und vielleicht einen Pfiff Bier am Schluss.



Der Kulturausschuss der Marktgemeinde Fieberbrunn betont, dass dies eine einmalige Gelegenheit ist, die Gloggi&Schicho Family gemeinsam auf der Bühne zu erleben, denn nach dieser Tour ist endgültig Schluss. Beginn ist am Samstag, 20. April, um 20 Uhr im Festsaal Fieberbrunn. Kartenvorverkauf: Raiffeisenbank Filialen Fieberbrunn, Hochfilzen, St. Johann. Foto: Gloggi&Schicho