Glimmbrand in Kössen

Kössen | Am 15. Jänner 2023, gegen 18:00 Uhr kam es in einem Haus in Kössen, im Heizraum aus bisher unbekannter Ursache zu einem Brand. Das Feuer wurde von der Feuerwehr Kössen gelöscht. Es entstand Sachschaden in bisher unbekannter Höhe. Ein 70-jähriger Bewohner und eine 77-jährige Bewohnerin wurden mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung von der Rettung in das Krankenhaus Kufstein eingeliefert.

PI Kössen - Tel. 059133/7200