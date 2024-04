Geteiltes Wissen ist doppeltes Wissen

Seokratie Österreich und die Junge Wirtschaft Kitzbühel bündeln ihre Kräfte: Den Auftakt dieser Kooperation markierte das erste Meetup unter dem Leitthema „Google Ads – Anfängerfallen vermeiden“.

Kitzbühel | Die Veranstaltung zog eine Vielzahl interessierter Unternehmer und Experten aus dem Marketingbereich an und diente als Plattform, um Wissen rund um das Thema Online-Werbung zu teilen. Im Mittelpunkt stand ein Vortrag, der speziell auf die Bedürfnisse von Neueinsteigern im Bereich Google Ads zugeschnitten war. Es wurden nicht nur typische Fehlerquellen aufgezeigt, sondern auch praxisorientierte Lösungsansätze präsentiert. Die Teilnehmer erhielten somit Einblicke, wie sie ihre Online-Werbeaktivitäten effizienter gestalten und gängige Fallstricke umgehen können. Bei der anschließenden Diskussionsrunde fand ein reger Erfahrungsaustausch statt, der den Teilnehmern ermöglichte, eigene Erlebnisse und Erfolge zu teilen.



Diese interaktive Komponente unterstreicht den Hauptgedanken der Meetups. „Unser Ziel ist es, das digitale Wachstum von Betrieben zu fördern – durch Wissensvermittlung, Austausch und gegenseitiges Lernen“, erklärt Karin Wagner, Geschäftsführerin von Seokratie und Initiatorin der Meetups.



„Das positive Echo bestätigt unseren Ansatz, Formate zu fördern, in denen Fachwissen geteilt und persönliche Verbindungen geknüpft werden können,“ ergänzt Andreas Bombek (Ausschuss Junge Wirtschaft Kitzbühel).



Weitere Termine folgen

Angespornt durch den Erfolg dieser Veranstaltung planen Seokratie und die Junge Wirtschaft Kitzbühel, diese Reihe mit weiteren Meetups und Workshops fortzusetzen.

Der nächste Termin am 24. April behandelt das Thema: Wie Klein- und Mittelbetriebe von Suchmaschinenoptimierung profitieren. KA



Bild: Seokratie-GF Karin Wagner und Andreas Bombek (Junge Wirtschaft Kitzbühel) bei der Veranstaltung. Foto: Seokratie