Geschwindigkeitsweltrekord jährt sich heuer zum 60. Mal

Gams lang her! - Am 1. August 1964 berichtete der Kitzbüheler Anzeiger über den Geschwindigkeitsweltrekord der Damen, der von der Kitzbühelerin Christl Herbert aufgestellt worden ist. Dieser Rekord jährt sich heuer zum sechzigsten Mal.



Kitzbühel | Christl Herbert stellte am 1. August 1964 in Cervinia mit 24 Jahren einen Geschwindigkeitsweltrekord mit 143,27 km/h auf. Überboten wurde er erst 17 Jahre später, und dabei nur um zwei Hundertstelsekunden.



Im Rennlauf war sie zu dieser Zeit auch aktiv und war von 1959 bis 1964 in der österreichischen Damen-Nationalmannschaft. Außerdem absolvierte sie einen Abfahrtslauf auf der „Streif“, bei dem sie den 7. Platz belegte.



Am 29. Jänner 1964 war sie Fackelträgerin für das Olympische Feuer der 9. Olympischen Winterspiele in Innsbruck. Sie übergab es dann nur noch Josl Rieder, der schließlich das Olympische Feuer entzündete. „Es war eine große Ehre“, weiß Christl dazu zu sagen.



Das Jahr 1964 war aber nicht nur sehr erfolgreich, sondern auch ein Wendepunkt in ihrer Karriere. Denn im selben Jahr beendete sie ihre Rennfahrkarriere und lebte für sieben Jahre in Aspen, Colorado. Dort arbeitete sie als Schilehrerin und trainierte unter anderem den Bruder eines US-Präsidenten, Robert Kennedy, den Generalstaatsanwalt Amerikas. Während ihrer Zeit dort lernte sie viele bedeutende Persönlichkeiten kennen und schloss etliche Freundschaften, die zum Teil ein Leben lang halten sollten.



Auch nach ihrer Profikarriere nahm sie noch an Master-Skirennen teil und wurde in dieser Kategorie 32 Mal Weltmeisterin. All diese Leistungen zeichnete der Kitzbüheler Ski Club 1994 mit dem Sportehrenzeichen in Silber aus. Im Alter hat sie noch Langlaufen, Tauchen und Bergsteigen zu ihren Hobbys gemacht. Tim Herbert

(Quelle: https://skikitz.org/struktur/personen/christl-herbert-staffner/)

Bild: Christl Herbert ist noch immer begeisterte Schifahrerin Foto: Herbert

Autor: Tim Herbert. Foto: Fotoagentur Stockklauser