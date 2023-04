Gernot Kulis, Maschek und Voodoo Jürgens

St. Johann | Voodoo Jürgens und seine Band, die „Ansa Panier“, spielen am Samstag, 16. Dezember, zum ersten Mal im Kaisersaal. „Wie die Nocht noch jung wor“ zeigt den Künstler zeitlos, mutig, selbstbewusst und voll rauer Emotion. Das ist kein Austropop. Das ist Wiener Soul.

Ö3 Callboy ruft an: „Hold the Line!“

Gernot Kulis gastiert mit dem Programm „Best of 20 Jahre Ö3-Callboy! Rufen Sie nicht an – er ruft Sie an!“ Niemand ist vor ihm sicher, kein Amt, keine Privatperson, kein Prominenter. Der Ö3-Callboy ist erstmals am Freitag, 8. Dezember, live auch als Bühnen-Show im Kaisersaal in St. Johann zu sehen. Den Beginn des Reigens machen die TV-Stars von Maschek, Peter Hörmanseder und Robert Stachel, mit „XX – 20 Jahre Drüberreden“.

Hörmannseder und Stachel

Sie kommen am Freitag, 10. November, zum Drüberreden mit Best-Of Maschek-Klassikern, Original und Remix plu,s nie gezeigten Bonus-Tracks und werfen einen witzig-kritischen Blick auf die Tagespolitik.

Tickets für alle drei Veranstaltungen sind erhältlich im Kaisersaal St. Johann unter Tel. 05352/6900-880, www.kaisersaal.at sowie bei ÖTicket unter www.oeticket.com. Ermäßigung für Kunden von Sparkasse und Erste Bank in George.

Bild: Voodoo Jürgens kommt mit seiner Band nach St. Johann. Foto: Florian Lehner