Gerichte mit Geschichte serviert

In Zusammenarbeit mit dem Tiroler Kochverband und dem Wifi Tirol konnten Schüler der Tourismusschulen Am Wilden Kaiser eine Zusatzausbildung zum Junior Master Chef (JMC) machen.



St. Johann | Hierbei handelt es sich um eine Spezialisierung im Bereich Küche mit dem Ziel, junge Kochtalente zu fördern. Trainingseinheiten von über 80 Stunden in der unterrichtsfreien Zeit, eine theoretische Prüfung mit einem an die 300 Fragen umfassenden Fragenkatalog, die Kreation von zwei eigenen Gerichten und das Verfassen einer Projektarbeit zur Vision und Entwicklung ebendieser mit der abschließenden praktischen Prüfung: All das sind die Voraussetzungen, um das Diplom des Junior Master Chef zu erwerben.

Beim Prüfungsessen mussten die Prüflinge ihre Gerichte vor den geladenen Gästen in einem Storytelling präsentieren, bewertet wurden außerdem Geschmack, Textur, Schwierigkeitsgrad, Wirtschaftlichkeit, Hygiene und Organisation.



Die Jury bestand aus Philipp Stohner (Präsident des Tiroler Kochverbandes und Kochweltmeister 2018), Otmar Pfeiffer, Michael Stadler sowie Anna Madreiter und Lisa Widmoser (die ersten Absolventinnen der Ausbildung im vergangenen Schuljahr).

Alle sieben Teilnehmer der Tourismusschulen Am Wilden Kaiser absolvierten die Zusatzausbildung positiv, sechs der Kandidaten erfüllten die Aufgabenstellung „in Perfektion“, eine mit dem Zusatz „sehr gut“.



Marianne Unterrainer, Vorsitzende der Prüfungskommission, sowie die beiden Ausbildner Johann Egger (Vize-Präsident des Tiroler Kochverbandes) und Lukas Mölk lobten die junge Kochelite und den gelungenen kulinarischen Abend, der durch professionellen Service inklusive Weinbegleitung abgerundet wurde.

Bild: Die Jury mit den jungen Kochtalenten Laura Eigner, Eva Esterhammer, Magdalena Horngacher, Patricia Kastner, Charlotte Kofler, Magdalena Mitterhauser, Sophia Tiefenbacher mit Marianne Unterrainer, Philipp Stohner, Johann Egger und Lukas Mölk. Foto: Tourismusschulen Am Wilden Kaiser