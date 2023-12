Generationswechsel im Vorstand

Somit startet dann ein Führungsduo ins Jubiläumsjahr zum 125. Geburtstag der Sparkasse Kitzbühel.

Franz Stöckl hat die Geschichte des Unternehmens maßgeblich mitgeprägt. Er begann 1977 seine berufliche Laufbahn in der Sparkasse Kitzbühel. Im Jahr 1985 übernahm er die Leitung der Kreditabteilung und damit eine Schlüsselposition. 1995 wurde Franz Stöckl in den Vorstand berufen und übte seit 2020 die Funktion des Vorsitzenden aus.

„War für mich besondere Zeit“

„Die Zeit in der Sparkasse Kitzbühel war für mich eine ganz besondere Zeit und vor allen Dingen nie langweilig. Die Weiterentwicklung und Mitgestaltung unserer Sparkasse sowie insbesondere die Begegnungen mit unseren Kunden lagen mir immer besonders am Herzen. Danke an alle für die gute Zusammenarbeit, wertschätzenden Begegnungen und konstruktiven Gespräche in den letzten 46 Jahren“, betont Franz Stöckl beim Blick zurück auf bewegende Jahrzehnte mit viel Wandel und technologischen Fortschritten.

„Es ist eine große Verantwortung – aber zugleich große Freude, die Zukunft der Sparkasse Kitzbühel mitgestalten zu können. Unsere Mission ist es, beste Bank in der Region zu werden“, betonen Thomas Hechenberger und Petra-Panja Schmidberger gemeinsam.

Mehrwert für die Region schaffen

„Moderne Finanzdienstleister werden zunehmend von Technologie dominiert. Wir wollen einzigartige Erlebnisse schaffen. Dabei möchten wir nicht nur das eigene Unternehmen voranbringen, sondern einen Mehrwert für die ganze Region schaffen und diese mitentwickeln. Innovation ist ein Schlüsselfaktor dabei. Beispielgebend für unsere Zukunftsstrategie ist START.N in Kitzbühel, das Jungunternehmern einen Standort für ihre Selbstständigkeit bietet“. Großen Wert legt die Sparkasse Kitzbühel insgesamt auf das regionale Engagement. „Dieses ist in den Gründungsstatuten unseres Unternehmens verankert und daher stark ausgeprägt. Soziale, kulturelle und sportliche Aktivitäten werden ebenso wie gesellschaftliche Anliegen unterstützt“, erklärt Thomas Hechenberger.

125-Jahr-Jubiläum im Jahr 2024

2024 feiert die Sparkasse Kitzbühel das 125-Jahr-Jubiläum. Es werden auch wichtige Schritte auf dem Weg zu einem neuen Zentralgebäude in der Kitzbüheler Bahnhofstraße gesetzt: Die Planung eines Ausweichquartiers für die Bauphase und die Konkretisierung des bestehenden Entwurfs. Energieeffizienz, Nachhaltigkeit und Funktionalität stehen dabei im Fokus, wie es von Seiten der Sparkasse heißt.

Thomas Hechenberger verantwortet ab 2024 den gesamten Bereich Kunde & Markt mit sämtlichen Filialen. Petra Schmidberger leitet künftig alle innerbetrieblichen Ressorts. Die Sparkasse Kitzbühel zählt über 25.000 Kunden und ist mit insgesamt 150 Mitarbeitern ein bedeutender Arbeitgeber für die Region.

Foto: Sparkasse Kitzbühel