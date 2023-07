Generali Open wird wieder ein Hit

Von 29. Juli bis 5. August ist es wieder soweit. Interessante junge Spieler, ehemalige Sieger und Finalisten sowie arrivierte Sandplatz-Spezialisten werden beim Generali Open Kitzbühel für spannende Matches sorgen.



Kitzbühel | Die Vorbereitung zum Tennis-Event des Jahres laufen auf Hochtouren und sind laut Veranstalter Markus Bodner voll im Plan: „Nächste Woche beginnt der Aufbau. Den Platz haben wir bereits komplett neu aufgelegt und damit den Center Court saniert. Die Arbeiten werden diese Woche abgeschlossen, damit wir den Spielern einen perfekten Platz bieten können“, freut sich der KTC-Obmann. Eine weitere Neuerung ist die neue Lichtanlage. Die alten Halogenstrahler wurden gegen hochmodernes LED-Licht ausgetauscht. Bodner dazu: „Das neue Licht ist top. Ich bedanke mich beim Land Tirol und der Stadtgemeinde Kitzbühel für die gute Zusammenarbeit und Unterstützung bei diesem Projekt.“



Markus Bodner freut sich auch über drei neue Sponsoren des Turniers: „Mit Lexus konnten wir einen neuen Automobilpartner gewinnen. Weiters ist KNV Wärmepumpen mit an Bord und mit Gerald Charles auch wieder ein Uhrenpartner.“



Top Spielerfeld und Thiem fix dabei

Mit Sebastian Ofner schaffte es beim ersten Cut, der bei der Nummer 76 der Weltrangliste angesiedelt ist, im Moment nur ein Österreicher regulär in das Hauptfeld des Generali Open Kitzbühel 2023.



Dominic Thiem, der das Kitzbüheler Traditionsturnier 2019 gewonnen hat und sich in der Gamsstadt sehr wohl fühlt, erhält laut Auskunft von Markus Bodner eine Wildcard. Damit ist die Nightsession am Dienstagabend, 1. August, fix und wird vor ausverkauften Rängen wieder für Gänsehautmomente sorgen. „Nachdem wir in Wimbledon von Dominic eine Top-Leistung gesehen haben, sind wir sehr zuversichtlich, dass er in Kitzbühel auch wieder zu einer guten Performance fähig ist“, zeigt sich Bodner zuversichtlich.



Bei der Vergabe der weiteren Wildcards stehen die Österreicher für Bodner im Vordergrund. Eine Wildcard für die Qualifikation bekommt der 17-jährige Vorarlberger Joel Schwärzler, der als große Nachwuchshoffnung im österreichischen Tennis gilt. Als Titelverteidiger wird Roberto Bautista Agut anreisen. Am Tableau folgt dem topgesetzten Spanier der Aufsteiger des Jahres: Der Argentinier Tomas Martin Etcheverry hat 2023 in Paris das Viertelfinale erreicht. Aktuell die Nummer drei der Setzliste wird Miomir Kecmanovic sein, der Kitzbühel-Champion von 2020.



Gute Chancen dürfen sich auch zwei Deutsche ausrechnen: Yannick Hanfmann stand im vergangenen Jahr im Halbfinale des Generali Open, Daniel Altmaier hat eben dies ein Jahr davor geschafft.



Mit Zhizhen Zhang wird erstmals ein chinesischer Profi in Kitzbühel aufschlagen. Mit der derzeitigen Nummer 1 in China und Nummer 52 der Welt konnte ein Zweijahres-Vertrag vereinbart werden.



Nur noch Restkarten für das Finalwochenende

Der Ticketvorverkauf läuft sehr gut, ähnlich dem bisherigen Rekordjahr 2019. Für das Wochenende gibt es nur noch Restkarten. Wer noch keine Karten hat und dabei sein möchte sollte daher schnell zuschlagen, empfiehlt Veranstalter Markus Bodner.



Am Montag, 31. Juli, wird wieder der Kitz4Kids Day stattfinden, an dem ein tolles Kinderprogramm geboten wird. Der Eintritt für alle Kinder bis 14 Jahre ist frei.



Am Dienstag, 1. August, erhalten die ersten 1.000 Damen beim beliebten Ladies Day kostenlosen Eintritt und ein Glas Frizzante. Die Besucherinnen werden von Babsi Schett, der ehemaligen Nummer sieben der Tennis-Weltrangliste, persönlich betreut. Armin Hoyer, Bild: Mia Maria Knoll