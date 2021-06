Generali Open mit Zuschauern

Die 77. Auflage des Generali Open Kitzbühel findet wieder vor Fans statt, die Organisatoren können mit einem vollen Center Court planen – zudem wurden bereits zwei der größten Talente auf der Tour fixiert. Am Dienstag startete der Vorverkauf.



Kitzbühel | Bei den French Open sorgte er in den vergangenen Tagen noch für viel Aufsehen - in wenigen Wochen wird der Aufsteiger des Jahres, Lorenzo Musetti, beim Generali Open Kitzbühel (24. bis 31. Juli) zu sehen sein. Der 19-jährige Italiener konnte ebenso frühzeitig für den österreichischen Sandplatzklassiker gewonnen werden, wie ein zweites vielversprechendes Talent - der 18-jährige Spanier Carlos Alcaraz: „Beide haben in den vergangenen Wochen extrem stark performed. Schon lange vor Paris war uns klar, dass wir Musetti und Alcaraz für das Generali Open gewinnen möchten, natürlich gerne auch längerfristig“, freut sich Turnierdirektor Alexander Antonitsch, die beiden Young Guns zum Start am 8. Juni des Ticketvorverkaufs bekannt geben zu können.

Neben den beiden Aufsteigern gibt es derzeit viel Interesse von routinierten Spielern, die nicht bei den zeitgleich stattfindenden Olympischen Spielen aufschlagen wollen: „Nächsten Montag ist Deadline für Olympia, danach haben wir mehr Klarheit. Wir werden den Tennisfans aber wieder ein attraktives Spielerfeld bieten können“, so Alexander Antonitsch.

Ticketvorverkauf startete

Klar ist bereits, dass der Kitzbüheler Center Court mit fast 6000 Zuschauern durch die 3-G-Regel vollständig ausgelastet werden darf – das Interesse der Fans war bereits vor Start des Ticketvorverkaufs groß: „Wir hatten bereits viele Vorbestellungen, ohne den Ticketverkauf noch richtig begonnen zu haben“, freuen sich die beiden Turnierveranstalter Markus Bodner und Herbert Günther.

Der Vorverkauf startete am 8. Juni über die Turnier-Webseite www.generaliopen.com

Bild: Stimmung „wie früher“ - das Generali Open kann von 24. bis 31. Juli wieder vor vollen Rängen stattfinden. Foto: MiaKnoll