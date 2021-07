Generali Open Kitzbühel

Beim Generali Open Kitzbühel warten von 24. bis 31. Juli nicht nur am Sand Spitzenpartien von Top-Stars, wie Top-10-Mann, Roberto Bautista Agut oder Casper Ruud, auch die beliebten Motto-Tage sind 2021 wieder zurück.

Kitzbühel | Den Beginn macht der Hubers Tennis-Weißwurst-Frühschoppen, der am Sonntag, 25. Juli, von 11 bis 13 Uhr wieder seine Zelte im Turniergelände aufschlägt.

Hubers Tennis-Weißwurst-Frühschoppen

Natürlich winkt auch beim Comeback des Frühschoppens nach der Coronapause wieder ein Bonus: Die ersten 1000 Besucher erhalten eine Hubers Weißwurst mit Händlmaier Senf und eine Breze der Bäckerei Schmidt gratis. Der Eintritt ist frei – es gilt die 3-G-Regel.

Ein großer Tag für die Allerkleinsten

Ein unvergesslicher Tag – das soll der ALPQUELL Kitz4Kids Day am Montag, 26. Juni für die jüngsten Fans sein! Ein maßgeschneidertes Rahmenprogramm und etliche Specials machen das möglich. Neben freiem Eintritt für alle Kids bis inklusive 14 Jahren ins Stadion, haben die Youngsters mit einem Schnuppertraining auf den Kids-Tennis-Courts oder bei Aufschlagmessung und Zielwand die Möglichkeit, ihr eigenes Talent unter Beweis zu stellen. - Auch im Klettern und Curling, denn diese Sportarten können beim ALPQUELL Kitz4Kids Day ebenfalls ausprobiert werden. Daneben warten Kinder Air-Brush-Tatoos, ein Luftballon-Künstler, ein Zauberer – und natürlich, Geschenke: ALPQUELL spendiert wieder eine Goodie-Bag, mit der man sich gleich bei der Fotostation ablichten lassen kann. Für Kinder ab 12 gilt die 3-G-Regel.

Ladies First beim Generali Open

Für die männlichen Protagonisten gibt es beim Generali Open keine Geschenke – für die Damen hingegen schon: Der Dienstag (27. Juli) der Turnierwoche steht wieder ganz im Zeichen des Krone Ladies Days. Für die weiblichen Fans gibt es an diesem Tag wieder viele Extras. Allen voran natürlich, der Gratis-Eintritt für die ersten Tausend, die an diesem Tag nach Kitzbühel kommen. Dazu wartet auf jede Dame ein Glas Scheiblhofer Frizzante und eine Goodie Bag mit diversen Gutscheinen und Beautyprodukten.

Unser Tipp:

Tennis Total am Achtel- und Viertelfinaltag (Mittwoch, 28. Juli und Donnerstag,29. Juli) – die meisten Partien, die meiste Action!

Tickets für das Generali Open Kitzbühel sind im Ticketshop unter www.generaliopen.com erhältlich.

Bilder: GO-Veranstalter Herbert Günther mit Sepp Huber von der Metzgerei Huber und Turnier-Geschäftsführer Florian Zinnagl.