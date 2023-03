Gemeinwohl-Betriebe gewürdigt

Neun Tiroler Unternehmen – darunter drei aus dem Bezirk – dokumentieren in ihrer Gemeinwohl-Bilanz „Zukunftsfähiges Wirtschaften“. Sie wurden kürzlich ausgezeichnet.



Bezirk | Betriebe, die eine Gemeinwohl-Bilanz erstellen, zeigen ihren Werte-Kompass auf. Das Modell basiert auf den Grundpfeilern Menschenwürde, Ökologische Nachhaltigkeit, Solidarität und soziale Gerechtigkeit sowie Mitbestimmung und Transparenz. Kürzlich zeichnete „Gemeinwohlökonomie Österreich“ (GWÖ) neun Unternehmen aus, die den Prozess in ihre Betriebs-DNA aufgenommen haben. Es sind auch drei Firmen aus dem Bezirk darunter, nämlich Pro-Plan in Kitzbühel, Dödlinger Touristik in Fieberbrunn sowie HPP High Performance Plastics in Kirchdorf. Hubert Schipflinger, Geschäftsführer Pro-Plan, bezeichnet den Prozess als Impulsquelle: „Die Gemeinwohl-Matrix weitet den Blick und es eröffnen sich viele Bereiche, in denen wir etwas bewegen können“.

Positives Feedback

Auch bei Dödlinger Touristik zeigte man sich vom Mehrwert der Bilanz begeistert: „Die Gemeinwohl-Ökonomie ermöglichte uns nach dem coronabedingten Geschäftseinbruch, strategisch unsere Zielrichtung zu überdenken“, berichtet Unternehmerin Christina Brunner, die mit Tochter Sophie nun schrittweise die Erkenntnisse umsetzt.

Zentrales Element im Rahmen der Erstellung des Gemeinwohl-Berichts ist die Befragung der Lieferanten. „Ab der zweiten, dritten Einheit wird es fast unmöglich, die Herkunft der Rohstoffe nachzuvollziehen. Diese Bewusstseinsbildung ist wichtig und hat uns sehr viel positives Feed-back von unseren Lieferanten gebracht“ wirft Christine Gschnaller von der Firma HPP ein Schlaglicht auf die Vorteile der Gemeinwohl-Bilanz. Weitere Infos: austria.ecogood.org.

Bild: Zukunftsfähig Wirtschaften steht im Zentrum der Gemeinwohl-Bilanz, was u.a. Pro-Plan, Dödlinger Touristik und HPP vorleben. Foto: Schabetsberger