Gelungene Kleidersammlung

Der Ladies Circle 15 Kitzbühel hat in Zusammenarbeit mit der Wahlkitzbühelerin Ludovica Francesca Purini eine Kleidersammlung für Flüchtlinge ins Leben gerufen, damit diese in Belgrad und Bosnien etwas zum Anziehen haben.



Kitzbühel | Gesammelt wurden die Kleidungsstücke innerhalb von vier Tagen bei der impetus Personalberatung in Kitzbühel. Hier gilt ein großes Dankeschön an Elisabeth und Hannes Klausner für die zur Verfügung gestellten Räume. Die Ladies des LC15 Kitzbühel durften hier die Kleider sammeln, sortieren, in Kisten verpacken und bis zur Übergabe dort lagern.

Dankeschön an Spender

Ein großes Dankeschön geht vor allem auch an die Kitzbüheler, die dem Aufruf zur Kleidersammlung gefolgt sind. Viele Schränke von Kindern, Jugendlichen, aber auch Erwachsenen wurden aussortiert, um wieder einmal zahlreich und schnell helfen zu können. Von der Mütze bis zu Socken, von Sommer- bis Winteroutfits war alles dabei.In der vergangenen Woche wurden dann rund 20 volle Kartons von den Ladies des LC15 Kitzbühel an Francesca Purini übergeben.

Zwanzig Kartons für Flüchtlingsheime

Purini war überwältigt und begeistert, wie viele Kleidungsstücke in dieser kurzen Zeit im Bezirk Kitzbühel gesammelt werden konnten. Gleich am darauffolgenden Tag hat sie sich auch schon mit der Bekleidung auf den Weg in die Flüchtlingsheime nach Belgrad und Bosnien gemacht.

Dort wird sie bis voraussichtlich Juni bleiben und die Spenden selbst an die Kinder, Jugendlichen und zum Teil an junge Männer verteilen.

Bilder: Die fleißigen Helferinnen freuten sich über den Erfolg der Sammlung.

Die abgegebene Ware wurde sortiert und zusammengelegt.

Bei der Übergabe nahmen die Damen des Ladies Circle 15 Elisabeth Klausner, Anita Flatscher, J.Ladewig, Michaela Poley (v.l.) Ludovica Francesca Purini in die Mitte. Fotos: Ladies Circle