Gelebte Tradition zum Osterfest

Zu Ostern werden in Kitzbühel und den Orten Reith, Aurach und Jochberg jedes Jahr gemeinschaftlich neue Ideen kreiert und mit großem Engagement umgesetzt.



Kitzbühel | Tradition verbindet – auch in diesem Jahr ist die dekorative Umsetzung ein Gemeinschaftsprojekt von Kitzbühel Tourismus, der Stadt Kitzbühel sowie den Gemeinden der Orte Aurach, Reith und Jochberg, den Orts-Bäuerinnen und zahlreichen Kitzbüheler Institutionen.

Ob Jubiläumsgartl, Stadttore, Innenstadt, Brunnen, Kirchen oder der Stadtpark – auch 2023 werden Einheimische und Gäste gleichermaßen mit stimmiger Osterdekoration und einem vielfältigen Programm empfangen. Denn Brauchtum und Tradition nehmen im Verbandsgebiet von Kitzbühel einen besonderen Stellenwert ein.

Österlicher Veranstaltungsreigen

Von 31. März bis einschließlich 16. April 2023 stehen in der Region alle Zeichen veranstaltungstechnisch auf Ostern.

Dabei gibt es für Groß und Klein viel zu entdecken. Am Auftaktwochenende warten am Samstag, 1. April beim Kitzbüheler Ostergenussmarkt nicht nur Osterschinken und Osterpinzen, sondern auch ein Backworkshop für Palmbrezeln und weiteres Ostergebäck. Am Nachmittag findet in Jochberg der beliebte Ostermarkt statt. Das Jazzorchester Lungau Big Band feiert am Abend in der Landesmusikschule seinen 40. Geburtstag mit Soul, Funk und Pop.



Für Kitzbühel Tourismus Geschäftsführerin Dr. Viktoria Veider-Walser hat die Aktivierung an Ostern einen sehr hohen Stellenwert: „Mit dem Ziel einer ganzjährigen Attraktivität unserer vier Orte ist es für uns besonders wichtig, die Region vor allem in den sogenannten Randzeiten aufzuwerten. Mit einem abwechslungsreichen Osterprogramm und verlängerten Öffnungszeiten der Bergbahn AG Kitzbühel hoffen wir, eine gute Basis für verlängerte Öffnungszeiten unserer Mitgliedsbetriebe zu bieten.“

Osterbrauchtum erleben

Ostern birgt Geschichte, steht für überlieferte Traditionen und genussvolle Rezepte, die keinesfalls in Vergessenheit geraten sollten.

Das diesjährige Kitzbüheler Oster-Programm umfasst Highlights für die ganze Familie, wie Palmbuschenbinden, Ostereierfärben mit Naturfarben, Osterkerzen basteln und traditionelles Ostergebäck backen, aber auch interessante Brauchtumsfeste und Themenwanderungen zu regionalen Pilgerstätten stehen am Programm.

Oster-Schaufenster-Wettbewerb

Im Rahmen der diesjährigen Innenstadt-Belebung sind erneut die Kitzbüheler Betriebe aufgerufen, ihre Auslagen festlich zu gestalten. Aufgrund der äußerst erfreulichen Resonanz aus den vergangenen Jahren freut es Kitzbühel Tourismus besonders, den großen Oster-Schaufenster-Wettbewerb auch im Jahr 2023 umzusetzen.

Alle Informationen zu Ostern in Kitzbühel finden Sie unter ostern.kitzbuehel.com

Bilder: Kitzbühel Tourismus / Michael Werlberger