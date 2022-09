Gelbe Filzkugel stand im Vordergrund

Nur strahlende Gesichter bei den Teilnehmern und große Vorfreude auf eine Wiederholung 2023.



Kitzbühel | Die Nachfrage für die begehrten Plätze im Summer Camp 2022 war in diesem Jahr unglaublich hoch. Für die Kinder ist diese Woche mehr als einfach nur Tennis spielen.

Ein unvergessliches Erlebnis

Eine Woche voller Spiel, Spaß und Unterhaltung unter der Leitung von Berni Prokopetz und vielen anderen freiwilligen Helfern bereitete den Kindern ein unvergessliches Erlebnis. Natürlich stand beim Tennis Camp die gelbe Filzkugel im Vordergrund aber nicht nur.

Die Kinder konnten sich auch in vielen anderen Sportarten messen wie Wasserski, Luftgewehrschießen, ein Ausflug in die Aquarena, zum Minigolf und vieles mehr.

Veranstaltung nur durch freiwillige Helfer möglich

„Ohne die vielen Freiwilligen wäre so eine Veranstaltung nicht möglich“, so KTC Vize Obmann Gerald Mitterer. Auch 2023 soll wieder ein Kitzbüheler Tennis Club Camp stattfinden, so viel steht bereits fest. KA

Bild: Die Nachfrage für das Camp war heuer unglaublich hoch. Foto: KTC