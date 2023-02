Geheimnis Wasser auf der Spur

Die Swarovski Wasserschule Österreich ist eine mobile Schule, die Schulklassen der Nationalparkländer Kärnten, Salzburg und Tirol kostenlos angeboten wird.



Oberndorf | Eigens ausgebildete Nationalpark Ranger kamen für drei Schultage in die Volksschule Oberndorf und waren gemeinsam mit den Schülern den Geheimnissen des Wassers auf der Spur. In der mobilen Wasserschule wird einerseits im Klassenzimmer gearbeitet, wo Experimente und Gruppenarbeiten durchgeführt werden; andererseits geht es raus in die Natur, wo die Gewässer und das Leben darin unter die Lupe genommen und Forschungsaufträge erfüllt werden.



Ziel ist, dass die Kinder durch den fächerübergreifenden Unterricht und die Methodenvielfalt das Element Wasser auf unterschiedlichste Weise kennenlernen und sie aktiv zum Schutz bzw. zur nachhaltigen Nutzung der wertvollen Ressource Wasser beitragen. „Die Idee, Kindern die wertvollste Ressource unseres Planeten näherzubringen, erwies sich als äußerst erfolgreich,“ berichtete Schulleiter Hannes Nothdurfter.

Bild: Die Kinder experimentierten mit dem Element Wasser. Foto: VS Oberndorf