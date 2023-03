Gefährliche Drohung, Brandstiftung, Widerstand gegen die Staatsgewalt in Reith

Reith | Am 17.03.2023, um 17:28 Uhr, bedrohte ein 24-jähriger Italiener in Reith bei Kitzbühel nach einer vorerst verbalen Auseinandersetzung seine 33-jährige österreichische Lebensgefährtin an der gemeinsamen Wohnadresse mit einem Messer. Die Frau konnte die Polizei verständigen und flüchten. In weiterer Folge verbarrikadierte sich der Italiener und drohte damit sich selbst und seine Lebensgefährtin umzubringen. Bei dem ausgelösten Polizeieinsatz setzte er den Raum, in dem er sich befand, in Brand.

Nach einiger Zeit im Brandobjekt flüchtete der 24-Jährige in den angrenzenden Wald. Die Feuerwehr konnte den Brand rasch löschen. Nach umfassenden Fahndungsmaßnahmen wurde der flüchtige Italiener schließlich am 18.03.2023, um 02:18 Uhr auf einem Firmengelände in St. Johann festgenommen und im Anschluss auf die PI Kitzbühel gebracht. Drei Polizeibeamte wurden wegen des Verdachts einer Rauchgasvergiftung in das Krankenhaus St Johann eingeliefert, wobei zwei davon stationär aufgenommen werden mussten.

Der Italiener und seine Lebensgefährtin blieben unverletzt. Der entstandene Schaden durch den Brand ist unbekannt. Es waren drei Diensthundestreifen, das EKO Cobra West, ein FLIR Hubschrauber unterstützt durch die Libelle Tirol, ein Drohnenoperator und die Verhandlungsgruppe West, sowie zahlreiche Streifen des Bezirkes Kitzbühel im Einsatz.

