Gebäudebrand

Am 06.08.2023 um 20:00 Uhr kam es im Ortsgebiet von St Johann in Tirol zu einem Gebäudebrand in welchen sich ein Restaurant und ein Beherbergungsbetrieb befinden.

St. Johann | Bereits bei der Anfahrt der alarmierten Polizeistreife an den Brandort, konnte diese eine starke Rauchentwicklung über dem Ortszentrum von St Johann in Tirol wahrnehmen. Beim Eintreffen am Brandort stellte die Streife weiters eine Flammenbildung am Dach des Gebäudes im Bereich der Abluftkamine fest. Die ebenfalls bereits eingetroffene FFW St Johann in Tirol begann umgehend mit den Löscharbeiten. Die umliegenden FFW Kirchdorf in Tirol, FFW Oberndorf in Tirol und die FFW Going am Wilden Kaiser wurden zur Brandbekämpfung nachalarmiert. Unter Zuhilfenahme von schwerem Atemschutz und zwei Drehleitern wurde der Brand in der Küche des Restaurants und am Dach des Gebäudes bekämpft. Um 23:32 Uhr konnte „Brand aus“ gegeben werden.

Ersten Erhebungen zufolge dürfte der Brand aus der Küche des Restaurantbetriebes ausgegangen sein. Der Koch dürfte dort vermutlich feuchte Tiefkühlware in eine heiße Pfanne mit Speiseöl gegen haben, wodurch es zur Brandentstehung und Ausbreitung des Feuers in den Dunstabzug mit folgendem Übergriff auf den hölzernen Dachstuhl gekommen sein dürfte. Die Brandursachenermittlung wird am heutigen Tage fortgesetzt werden.

Der im betroffenen Gebäudekomplex integrierte Beherbergungsbetrieb wurde durch die Löscharbeiten ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. In ihm befanden sich zum Brandzeitpunkt 33 Personen, welche allesamt unverletzt evakuiert und von den anwesenden Rettungsdiensten versorgt werden konnten. Die evakuierten Urlaubsgäste konnten in der Folge in den umliegenden Hotels untergebracht werden. Durch den Brand wurden keine Personen verletzt.

Am Gebäude entstand erheblicher Sachschaden in bislang unbekannter Höhe.

Während der Dauer der Lösch- und Evakuierungsarbeiten war die betroffene Gemeindestraße ins St Johann für den gesamten Verkehr gesperrt.

Es befanden sich 145 Einsatzkräfte der FFW St Johann in Tirol, FFW Kirchdorf in Tirol, FFW Oberndorf in Tirol und Going am Wilden Kaiser mit insgesamt 2 Drehleitern und 9 Fahrzeugen im Löscheinsatz. Ebenso waren 16 Rettungskräfte, mehreren RTW`s und ein KIT Team des Roten Kreuzes im Rettungseinsatz. Des Weiteren war ein Vertreter der BH Kitzbühel, ein Vertreter der TIGAS und 4 Polizeistreifen vor Ort im Einsatz. Polizeiinspektion St Johann in Tirol, Bilder: Freiwillige Feuerwehr St. Johann