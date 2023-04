Gasaustritt in Westendorf

Westendorf | Am 21.04.2023, um 14:10 Uhr, kam es in einem Hotel in Westendorf zu einem Gasaustritt. Grund dafür dürfte eine undichte Leitung einer Gasflasche gewesen sein.

Im Hotel befanden sich zum Zeitpunkt des Gasaustrittes lediglich drei Personen, von denen niemand verletzt wurde. Es waren insgesamt 25 Mann der FFW Westendorf und der FFW Hopfgarten mit zwei Löschfahrzeugen und zwei Kommandofahrzeugen im Einsatz.

PI Westendorf - Tel.: 059133 / 7209