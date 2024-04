Ganz viel Leben im ältesten Verein

31 Vorturner bieten wöchentlich 34 Übungsstunden an. Die Mitgliederzahl steigt stark. Im Turnrat dominieren klar die Turnerinnen.



Kitzbühel, St. Johann | Für eine besondere Zusammenarbeit im Breitensport haben sich die Turnvereine Kitzbühel und St. Johann entschieden. Weil Vorturner in beiden Vereinen tätig sind und derzeit in St. Johann zu wenig Trainingszeiten vor Wettkämpfen angeboten werden können, trainieren die Kinder in Kitzbühel und kämpfen für den TV Kitzbühel.



Stark steigende Mitgliederzahlen

Bei der Jahreshauptversammlung des Turnvereins Kitzbühel 1869 gab es auch sonst viel Ungewöhnliches zu berichten. Die Mitgliederzahl konnte um hundert Personen auf 750 Turnerinnen und Turner gesteigert werden. Auffallend ist das große Interesse der Eltern an der sportlichen Entwicklung der Kinder.



Das Angebot geht vom Kleinkind und den Kindergartlern bis zur Jugend. Beweis der Anerkennung der Jugendarbeit ist die Wahl von Maya Gräßle und Quirin Yudan zu Jugendwarten des ÖTB Tirol. Die Steigerung bei den Erwachsenen ist erkennbar, verläuft aber etwas langsamer.



Neben dem von Turnwart Ehrenmitglied Werner Nessizius koordinierten Turnprogramm besteht seit langem die Sektion Tischtennis (Sektionsleiter Philipp Monitzer, Nachwuchstrainer Ehrenmitglied Franz Kutnohorsky) und die Sektion Basketball (Trainer Wolfram Schmidt).



Die Spielgemeinschaft Kitzbühel – Jochberg spielte in der Landesliga D und erreichte den Aufstieg in die nächste Klasse. An der motivierten Basketballgruppe ist besonders bemerkenswert, dass die Spieler aus sieben Gemeinden von Waidring bis Hopfgarten kommen. Leider muss derzeit wegen der Verletzung des Trainers eine längere Trainingspause eingelegt werden.



Programm auf modernstem Stand

Zum Angebot des TV Kitzbühel gehören noch: Nordic Walking (Bärbel Schreder), Line Dance (Senta Hölzl, Sarah und Herta Hechenberger), After Work Fitness (Karin Linetshumer) und Ausgleichsgymnastik und Rückenschule (Nora Nessizius).



Die TT-Sektion organisiert Freundschaftsspiele mit dem Verein in Kirchdorf und strebt derartige Breitenbewerbe auch mit Hopfgarten und Wörgl an.



Trauer um verdiente Mitglieder

Im vergangenen Vereinsjahr verlor der Turnverein die langjährigen aktiven Mitglieder Marianne Caramelle, Loni Ritter, Ehrenmitglied Ferdinand Brettbacher und den TT- Funktionär Werner Ziepl.



Die Hauptversammlung gedachte auch dem langjährigen OTB-Landesobmanns Herbert Maurer, der dem Verein tief verbunden war. Wie umfassend die Leistungen des im Dezember verstorbenen Kassiers Wolfgang Egger waren, zeigte sich bei der Regelung der Nachfolge. Seine bisherige Stellvertreterin Jutta Reichel wurde einstimmig als Kassierin gewählt, Thomas Klapeer führt die technischen und handwerklichen Belange weiter und Franz Huber ist Ansprechpartner für die Zaunwerbung.



Treue über mehrere Jahrzehnte

Die Hauptversammlung würdigte auch die langjährigen Mitglieder Rosmarie Hechenberger, Anna E. Meise (25 Jahre), Renate Pair, Eva Thurnher, Thomas Lindebner, Franz Huber, Helga Bachler, Margarethe Hinterholzer (40 Jahre), Waltraud Sevignani und Fritz Peternell, der lange als Obmann-Stv. tätig war (50 Jahre).



Obfrau Nora Nessizius dankte für die Unterstützung durch die Stadtgemeinde und die Sponsoren. Obmann Florian Hofstätter (ÖTB Tirol), Vizebürgermeister Walter Zimmermann und Ludwig Schlechter (FC Kitzbühel) beglückwünschten den Turnverein und dankten für die verantwortungsvollen und zukunftsorientierten Leistungen. H.W.

Bild: Die langjährigen aktiven Mitglieder mit Obfrau Nora Nessizius (r.): Renate Pair, Thomas Lindebner, Eva Thurnher, Franz Huber und Fritz Peternell (v.l.). Foto: Nessizius