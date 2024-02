Gandler und Hauser beim WM-Finale spitze

Anna Gandler jubelte zum Abschluss über ihr bestes Karriereergebnis. Lisa Hauser freute sich über einen sechsten Platz.



Kitzbühel | Zum Abschluss der Biathlon Weltmeisterschaften in Nové Město sorgten Lisa Hauser und Anna Gandler mit den Plätzen sechs und sieben im Massenstart für ein versöhnliches Ende der Titelkämpfe in Tschechien. Die beiden hielten sich beinahe das gesamte Rennen über in der Nähe der Medaillenränge auf und lieferten sowohl auf der Loipe als auch am Schießstand eine starke Performance ab.



Auch wenn es in den vorangegangenen Rennen nicht ganz nach ihren Vorstellungen lief, präsentierte sich Lisa Hauser im Massenstart in starker Verfassung. Mit lediglich einem Fehlschuss sorgte sie am Ende mit einem Rückstand von 1:36,9 Minuten für das bisher beste österreichische Ergebnis im Rahmen der gesamten Weltmeisterschaften.



„Es ist einfach extrem cool. Es haben jetzt so viele Rennen nicht wirklich funktioniert und dann fängt man automatisch an, ein bisschen zu zweifeln. Es tut einfach richtig gut, wieder einmal vorne dabei zu sein. Die ersten drei Runden habe ich mich sehr gut gefühlt, aber auf der Schlussrunde war es ein echter Kampf, damit ich diesen sechsten Platz ins Ziel bringe“, so ihr Resümee.



Im Gegensatz zu Lisa Hauser, lief es bei Anna Gandler in Tschechien sehr gut. So auch im letzten Rennen: mit zwei Fehlschüssen und einem Rückstand von 1:44,8 Minuten platzierte sich die 23-Jährige direkt hinter ihrer Teamkollegin auf Platz sieben und egalisierte damit ihr bisher bestes Karriereergebnis.



„Ich bin natürlich total happy mit dem Ergebnis. Der Fehler liegend ärgert mich aber ein wenig, weil ich bis dahin fehlerfrei geblieben bin. Aber das ist das Einzige, was ich ein bisschen bedauere, denn ansonsten bin ich megahappy. Für uns war es definitiv ein gutes Ende dieser WM“, zieht Gandler eine positive Bilanz.



Weniger zufrieden mit seinen Einsätzen in Nové Město ist dagegen Felix Leitner. Für ihn bleibt Rang 39 in der Verfolgung als beste WM-Platzierung 2024 stehen. Auch Patrick Jakob blieb in Tschechien mit dem 43. Platz in der Verfolgung hinter seinen Erwartungen zurück. sh

Bild: Versöhnliches Ende der Weltmeisterschaften in Tschechien für die heimischen Athleten. Anna Gandler blickt auf eine rundum gelungene WM zurück, Lisa Hauser trumpfte erst im letzten Rennen auf. Foto: Ski Austria/Sonnberger