Gamstrail Kitzbühel 2021

Samtig grüne Wiesen, geschmeidige Wanderwege und die legendäre Sportstadt Kitzbühel zu Ihren Füßen – Herz was willst du mehr. Genau! Ein Trailrunning- und Wanderevent, das alle diese Vorzüge verbindet und das sportliche Naturerlebnis in den Fokus rückt.



Kitzbühel | Am Samstag, 18. September 2021 fällt der Startschuss für die dritte Auflage des Gamstrail Kitzbühel. Dreh- und Angelpunkt der Veranstaltung bildet das Kitzbüheler Horn und die wunderschön gelegenen Kitzbüheler Südberge, die bis in die Nachbargemeinden Aurach und Jochberg reichen. Mit insgesamt fünf unterschiedlichen Distanzen, von 5 bis 46 km, bieten die Veranstalter Kitzbühel Tourismus und Bergbahn AG Kitzbühel eine ideale Mischung für Wanderer, Laufeinsteiger und Langstreckenspezialisten.

Vom Horn zur Bichlalm

Ein besonderes Naturerlebnis stellt beim Gamstrail die wunderschön gelegene Wanderdistanz über 25 Kilometer dar. Am frühen Morgen nutzt man bequem die Auffahrt mit den Hornbahnen und startet vom Alpenhaus in Richtung Bichlalm. Auf dem gut ausgebauten Wegenetz, entlang der bunten Almwiesen, eröffnet sich ein atemberaubendes Bergpanorama. Nach einer kurzen Schleife zum Gaisbergsattel und Gebrajoch führt der moderate Rückweg über Obermoos, Erb und Hagstein zur Talstation der Hornbahnen ins Ziel.

Gamstrail für Jugendliche

Für Hobbyläufer und junge Talente ab zwölf Jahren wurde die Laufstrecke über fünf Kilometer mit Start und Ziel an den Hornbahnen ins Leben gerufen.

Der Rundparcours führt über Oberleiten und Pfeifern bis Hagstein und über das leicht abfallende Hagsteinwegerl wieder gemütlich retour ins Ziel.

Startplatz gleich jetzt sichern

Aber Achtung, das Starterfeld wurde 2021, anlässlich des 750-jährigen Jubiläums der Stadt Kitzbühel, auf 750 Personen limitiert. Wenn du dazu gehören möchtest, solltest du dir dein Ticket für den Gamstrail Kitzbühel 2021 jetzt gleich sichern!

Alle Details, Streckenprofile und Anmeldung zum Gamstrail gibt’s online unter www.gamstrail.at

Bild: Beim 3. Gamstrail Kitzbühel am 18. September 2021 ist für jeden Bergsportler die richtige Distanz dabei. Foto: KitzSki/Werlberger

Daten & Fakten - Die Kerndaten des Gamstrails

Kitzbühel | Der Gamstrail findet am Samstag, 18. September, statt. Die Location der Veranstaltung befindet sich bei der Talstation Kitzbüheler Horn.

Vier Laufdistanzen

5 km – 340 Höhenmeter

22 km – 1.540 Höhenmeter

35 km – 2.230 Höhenmeter

46 km – 2.970 Höhenmeter

1 Wanderdistanz

25 km – 1.062 Höhenmeter

Startplätze: gesamt 750 Anmeldung: gamstrail.at