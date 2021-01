Game-Day für die Adler-Damen

Endlich dürfen die Eishockey-Damen wieder in den Meisterschaftsbetrieb einsteigen. Gegen die Ice Cats Linz feierte die SPG Kitzbühel/Kufstein einen 7:3-Sieg.



Kitzbühel | 69 Tage hatten die Adlerinnen in der DEBL(Dameneishockey Bundesliga) kein Spiel mehr, aber bei ihrem Comeback am Samstagnachmittag gegen Ice Cats Linz war davon nichts zu merken - im Gegenteil. Die SPG Kitzbühel-Kufstein besiegte die Oberösterreicherinnen mit 7:3. Und das, obwohl das zehnköpfige Team rund um Spielertrainerin Claudia Wirl von 19 Ice Cats gefordert wurde. Das Spiel war ausgeglichener als das Ergebnis vermuten lässt. Erst das 6:3 in Minute 54 brachte die endgültige Entscheidung. Weiter geht es für die Adlerinnen am 23. Jänner in Linz.



Die Gäste hatten sich vor allem von einem Kaltstart zu erholen: Die SPG Kitzbühel-Kufstein ging schon nach 33 Sekunden in Führung. Der Ausgleich ließ aber nicht lange auf sich warten. Mit einer 3:1-Führung für die Heimischen ging es in die Kabinen. Abschnitt zwei war durchwegs ausgeglichen, blieb aber torlos. Höchst abwechslungsreich wurde auch das Schlussdrittel, in dem vor allem der lange Atem der Adlerinnen beeindruckte: Die Puste schien dem Team nicht auszugehen und das, obwohl die Linzerinnen doppelt so viele Spielerinnen im Kader hatten. Nach dem 5:2 schien der Deckel drauf, aber die Ice Cats schlugen postwendend zurück. Erst mit dem 6:3 war die Vorentscheidung gefallen.

Bild: 69 Tage lang durften die Eishockey-Damen kein Spiel bestreiten. Nach Wiederbeginn der Meisterschaft siegten die Adlerinnen mit 7:3. Foto: alpinguin