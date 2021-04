GREENfluencing Kitzbühel

Mit dem Konzept GREENfluencing Kitzbühel haben sich die ortsansässigen MarketingTANTEN im Rahmen der ausgeschriebenen Bürgerbeteiligungzum 750-Jahr-Jubiläum mit nachhaltigen Ideen für ein lebenswertes Kitzbühel eingebracht.



Kitzbühel | Die Stadt Kitzbühel setzt den Monat April deshalb ganz ins Zeichen des Umwelt-BEWUSST-seins. Die Marketingexpertinnen entwickeln vielfältige Ideen mit der besonderen Leidenschaft für jedes einzelne Projekt und organisieren im April in Zusammenarbeit mit bewährten Kooperationspartnern und der Stadtgemeinde zwei Events zum Thema Nachhaltigkeit.

#reparieren Reparatur-Café

Am Samstag, 10. April, findet um 10 Uhr, im Sportpark ein Repair Café statt. Für diese Aktion werden noch freiwillige Helfer gesucht – vor allem Elektriker sind sehr begehrt. Die Reparaturwerkstatt ist eine Initiative, bei der Bürger Elektrogeräte, Fahrräder und kaputte Bekleidung kostenlos von Fachleuten reparieren lassen können. Reparieren statt wegwerfen ist ein Bewusstsein, das wieder mehr an Bedeutung gewinnt.

#estutnichtweh Aktionstag

Beim Aktionstag am Samstag, 24. April, sind umweltbewusste Freiwillige und Vereine eingeladen, vormittags ab 9.30 Uhr auf verschiedenen Strecken in Kitzbühel gemeinsam Müll zu sammeln. Das Ziel von #estutnichtweh ist es, die Natur und die Berge sauber zu halten. So soll die Landschaft gesäubert und ein Bewusstsein für einen nachhaltigen Umgang mit der Natur geschaffen werden. Mit einem sinnvollen Einsatz der Ressourcen Kitzbühels wird im Rahmen des Jubiläumsjahres im April 2021 ein positives Zeichen gesetzt - damit die Stadt auch die nächsten 750 Jahre lebenswert bleibt. Weitere Infos: www.750.kitzbuehel.at