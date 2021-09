Future Bike Festival begeisterte

Überaus erfolgreich ging vergangenen Samstag das “Radunion-Future Bike Festival” als ultimativer Treffpunkt für Mountainbiker der nächsten Generation auf den OD-Trails in Oberndorf über die Bühne.



Oberndorf | „Zahlreiche Freiwillige und Sponsoren, die Grundbesitzer sowie die Gemeinden St. Johann und Oberndorf mit dem Tourismusverband St. Johann - Oberndorf leisteten einen großen Beitrag zur gelungenen Durchführung“, freuten sich RU-Obmann-Stv. Manfred Resch und die Hauptorganisatoren Kurt Exenberger und Alex Stöckl mit ihrem Arbeitsteam.



160 Radsporttalente von der U7 bis zur U17 lieferten sich im Bikepark OD-Trails spannende Rennen im Crosscountry-Bewerb. Viel Lob gab es auch von den Eltern und Betreuern für die selektive Strecke, die professionelle Organisation und die große Gastfreundschaft. Vor allem die älteren Jahrgänge waren mit Landes- und Staatsmeistern sowie der regierenden U17-Europameisterin sehr stark besetzt. Einen Sonderapplaus ernteten die jüngsten Talente ab fünf Jahren, die sich mit ihren Bikes ebenfalls über die Strecke mit zahlreichen Hindernissen wagten.



Gute Leistungen der „Jungen Radunion“

Für die Radunion St. Johann traten bei diesem Event Annabel Helmer (3. Platz/U7), Leon Gschwendtner (4. Platz/U7), Christoph Schwaiger, Patrick Astlinger Maximilian Kröll, Laurens Mayer, Lenny Exenberger, Philipp Sandbichler, Felix Jagoditsch, Martin Schwaiger, Alexander Döpel und Florian Lechner (U17) erfolgreich in die Pedale. In den Austria Youngsters Cup Kategorien setzten sich großteils die Favoriten durch und in der U17 weiblich war die regierende Europameisterin Katrin Embacher von Schuler Sports Schwoich eine Klasse für sich.

Klassensieger vom Cross Country Future XC Race

U7: Vinzenz Lechner, Equipe Velo Oberland; Amy Scheiring, RSV Weer-Kolsass. U9: Moritz Schauerhammer, Racingteam Haiming; Ella Boesch, RV Dornbirn/Bike Works. U11: Egon Siebrecht, RVN Freising; Lola Friedl, Giant Stattegg. U13: Ruben Friedl, Giant Stattegg; Sophie Moosbrugger, MTB-Team Hohenems. U15: Anatol Friedl, Giant Stattegg; Antonia Grangl, BC Stattegg. U17: Ale­xander Hammerle, RSC Mieming; Katrin Embacher, Schuler Sports Schwoich. gs

Bilder: Rasanter Start der U11-Fahrer beim Radunion Future Bike Festival.

U17-Fahrer Florian Lechner von der RU St. Johann legte eine Talentprobe ab.

Die strahlenden Siegerinnen im U7-Bewerb. Foto: Schwaiger