Fundunterschlagung in Personenzug – Ersuchen um Hinweise

Fieberbrunn | Am 21. September fuhr eine 11-jährige Österreicherin mit dem Personenzug REX3 von St. Johann in Richtung Salzburg und vergaß um 14:46 Uhr beim Aussteigen am Bahnhof Hochfilzen ihre Spezialkamera der Marke MagniLink Student Pro, welche das sehbehinderte Mädchen in der Schule zur Unterstützung beim Lesen benötigt.

Ein bisher unbekannter Täter dürfte die Kamera, welche sich in einer schwarzen laptopartigen Tasche befand, im Zug an sich genommen haben. Es entstand ein Schaden im vierstelligen Eurobereich.

Zwischenzeitlich wurde bekannt, dass die Tasche samt der Kamera von einem unbekannten Fahrgast am Bahnhof St. Johann abgegeben wurde.

PI Fieberbrunn - Tel. 059133/7202