Fund einer Hl. Hubertus Statue in Westendorf – Zeugenaufruf

Westendorf | Am 24. Februar 2022 um 12:45 Uhr wurde in einem Schneehaufen in Westendorf, Schulgasse 22 von einer unbeteiligten Person eine geschnitzte Statue des Hl. Hubertus aufgefunden. Es konnte bislang nicht geklärt werden von wo diese Statue stammt bzw. wo sie fehlt. Es ergeht der Aufruf der Polizei um Mitteilung woher dieser Figur stammt. Ein Lichtbild der Statue ist als Beilage angeführt.

Bei der Statue handelt es sich um eine geschnitzte Figur des Hl. Hubertus mit einem weißen Hirsch. Sie ist ca. 55 cm hoch.

Im Nahebereich des Auffindungsortes wurde am 25. Februar 2022 gegen 12:00 Uhr eine weitere Statue, die Heiligenfigur des „Heiligen Urban“ – ca. 70 cm hoch und aus Holz – aufgefunden. Auch bei dieser Statue konnte bisher nicht geklärt werden woher diese stammt und wer sie dort abgestellt hat. Es ergeht daher das Ersuchen, auch das im Anhang befindliche Lichtbild dieser Statue in einen allfälligen Aufruf mitaufzunehmen.

PI Westendorf - Tel.: 059133 / 7209