Fulminantes Konzert zum Abschied

Es ist das letzte Konzert, bei dem der scheidende Kapellmeister Florian Simair für die Kitzbüheler Stadtmusik den Taktstock schwingen wird. Umso beeindruckender ist das Programm, das dafür einstudiert worden ist.



Kitzbühel | „Frühlingsstimmen – eine letzte Runde“: So lautet der Titel des Frühlingskonzertes, das für die Stadtmusik alljährlich den Jahreshöhepunkt darstellt. Normalerweise ein anspruchsvoller Mix aus traditionellen und modernen Klängen, doch heuer will der aus knapp 50 Musikanten bestehende Klangkörper neues Terrain beschreiten und sein Publikum damit überraschen.



Carmina Burana mit 110 Chorsängern

Über das Programm ist Stadtmusikobmann Michael Schwanninger und Stadtmusikkapellmeister Florian Simair im Vorfeld nicht besonders viel zu entlocken – nur so viel sei verraten: „Star Wars“ und „König der Löwen“ bilden zwei Höhepunkte, das absolute Konzert-Feuerwerk bildet jedoch Carl Orffs monumentales Werk „Carmina Burana“ – arrangiert für Blasmusik und Chor. 110 Sänger, darunter 80 Erwachsene und 30 Kinder, die allesamt aus den Chören im Bezirk stammen, werden unter der Leitung von Michael Roner (LMS St. Johann) stimmgewaltig mitwirken. „Es wird ein Konzertereignis, wie es Kitzbühel noch nie zuvor erlebt hat“, freut sich Obmann Schwanninger, „eine Steigerung ist kaum möglich“. Es ist auch ein besonderer Anlass, für den seit Monaten geprobt wird.



Nachfolger noch nicht bestimmt

Nach dem Konzert wird Florian Simair als Stadtkapellmeister abtreten. „Nach 14 musikalisch sehr ertragreichen Jahren“, wie Schwanninger hinzufügt. An wen der Taktstock der Stadtmusik übergeben werden wird, sei zum derzeitigen Zeitpunkt allerdings noch offen, erklärt Michael Schwanninger.



Die Frühjahrkonzerte der Stadtmusik Kitzbühel finden Donnerstag und Samstag, 25. und 27. April, im K3 statt; Beginn ist jeweils um 20 Uhr, Einlass ab 19.15 Uhr.



Karten sind im Vorverkauf entweder online

unter www.stadtmusikkitzbuehel.at oder bei allen Musikanten erhältlich. Alexandra Fusser

Bild: Mit tosendem Applaus wurde die Stadtmusik unter der Leitung von Florian Simair beim Frühjahrskonzert 2023 belohnt. Heuer ist das Porgramm noch hochkarätiger als in den vergangenen Jahren. Foto: Lorenz Huter