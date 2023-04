Fulminanter Auftakt ins Jubiläum

Die Musikkapelle Waidring unter der Leitung von Kapellmeister Mario Millinger eröffnete ihr Musikjahr mit einem ausverkauften Frühjahrskonzert.



Waidring | Von Moderator Peter Kogler humorvoll begleitet, erlebte das Publikum die enorme Vielfalt der Blasmusik. Dem Eröffnungsmarsch „Arsenal“ folgte die Ouvertüre zur weltbekannten Offenbach-Operette „Orpheus in der Unterwelt“. Die abenteuerliche Zugfahrt des Stückes „Oregon“ mit Western- und Rockrhythmen begeisterte ebenso wie das wahre Feuerwerk der Blasmusik, der Konzertmarsch „Salemonia“ zu Ehren der ausgezeichneten langjährigen Musikanten.

Verdienstvolle Ehrungen

Während Klarinettistin Leni Seisl ihr erstes Konzert mit der Musikkapelle absolvierte, wurden Anita Steiner und Tobias Vorhofer für zehn Jahre Mitgliedschaft geehrt. Für 25 Jahre wurden Daniela Diechtler und Stefan Wimmer ausgezeichnet. Auf 30 Jahre kann Rainer Zechner zurückblicken und Leo Millinger gar auf 50 aktive Musikantenjahre.

Mit Hits aus der Musical- und Filmwelt überraschte der zweite Programmteil: von der Hommage an Freddie Mercury mit „Don´t Stop Me Now“ bis zu „Let It Go“, einer außergewöhnlichen Gesangsdarbietung von Christina Flatscher.

Zum krönenden Abschluss erforderte die nostalgische Zugabe eine Adaptierung des Arbeitsplatzes neben dem Dirigentenpult. Schlagwerker Matteo Trixl bewies Rhythmusgefühl und begeisterte auf einer alten Schreibmaschine mit der Titelmusik der einstigen TV-Serie „Büro, Büro“. Roswitha Wörgötter

Bilder: 1) Die Geehrten mit Bezirkskapellmeister Gerald Embacher, Bürgermeister Georg Hochfilzer, Obfrau Sylvia Zöggeler und Kapellmeister Mario Millinger (von links).

2) Beim Soundtrack von „Büro, Büro“ war starkes Rhythmusgefühl gefordert: Matteo Trixl begeisterte das Publikum an der Schreibmaschine. Fotos: Wörgötter