Frischer Wind in Programmauswahl

Kapellmeister Josef Hetzenauer eröffnete das Frühjahrskonzert mit „Flourish for Wind Band“, dirigierte seinen letzten Marsch und übergab nach über zehn Jahren, begleitet von langem wertschätzendem Applaus, den Taktstock an seinen Nachfolger.



Going | Der Südtiroler Bernhard Pattis kam durch Zufall über eine Studienkollegin zu seiner neuen Aufgabe und begann im Februar mit der Probenarbeit. „Die ersten Proben waren schwierig, ich konnte die Musikanten kaum verstehen. Zum ,warm werden‘ haben wir die komplizierteste Tonleiter gespielt und haben dann mit dem Konzertprogramm begonnen“, erzählte der neue Kapellmeister im kurzen Interview mit Moderatorin Diana Foidl.



Sein Konzertdebüt mit der Musikkapelle Going stand ganz im Zeichen der Tiroler und Südtiroler Bergwelten. Die Musikanten brillierten mit imposanten Werken wie „Terra die Montagne“ (Michael Geisler), dem klangvollen Walzer „Am Bergsee“ oder im zweiten Teil mit „The Magic Mountain“, einem Konzertwerk der Oberstufe von Otto M. Schwarz.



Solist Florian Erber beeindruckte auf dem Horn im anspruchsvollen Stück „Menosgada“. Das offizielle Programm endete mit dem neuen Konzertmarsch „Bergwelt“. Komponiert wurde das schwierige Werk der Oberstufe vom jungen Komponisten Tobias Psaier aus Villnöss.



Das Publikum bedankte sich mit frenetischem Applaus und freute sich mit dem neuen Kapellmeister über seinen überaus gelungenen Einstand in Going und einen eindrucksvollen Konzertabend der Spitzenklasse. Roswitha Wörgötter



Bild: Josef Hetzenauer übergibt den Taktstock an Bernhard Pattis (v.l.). Foto: Wörgötter