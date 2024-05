„Frei Day“, um die Welt zu ändern

Am BG/BORG St. Johann wurde kürzlich ein „Frei Day“ abgehalten, ein Unterrichtskonzept, das an mehreren Tiroler Schulen bereits erfolgreich umgesetzt wird.



St. Johann | Ziel ist es, die 17 Global Goals der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung in den Mittelpunkt zu rücken. In den letzten Wochen beschäftigte sich die Klasse 5c mit zukunftsorientierten Lösungen für aktuelle Herausforderungen.



Am „Frei Day“ erhalten die Schüler während des Regelunterrichts jede Woche den Freiraum und die Zeit, sich mit Fragen der Zukunft auseinanderzusetzen und eigene Lösungskonzepte zu entwickeln. Unterstützt von ihren Lehrpersonen, setzen sie selbstgewählte Gemeinschaftsprojekte um.



Eine Gruppe besuchte die Volksschule St. Johann, um den Schülern der Klasse 3d spielerisch das Thema Recycling und Upcycling näherzubringen. Aus Wegwerfprodukten entstanden Kunstwerke und Blumentöpfe, die mit verschiedenen Samen bepflanzt und dann im Altersheim verschenkt wurden, begleitet von Gedichten über Müll, vorgetragen von den Schülern des Gymnasiums.



Eine weitere Gruppe gestaltete einen Workshop zum Thema „Ernährung“ für Kinder des Kindergartens Neubauweg. Die Kleinsten lernten spielerisch, welche Lebensmittel wichtig sind und in welchen Mengen sie gegessen werden sollten. Den Schülern war es ein Anliegen, die Kinder zu einer gesunden Ernährung zu ermutigen und sie dabei zu unterstützen, ihr eigenes Essverhalten zu reflektieren.



Das „Frei Day“-Projekt war erst der Anfang am BG/BORG St. Johann. Selbständiges, generationenübergreifendes und zukunftsorientiertes Lernen steht im Fokus der Schule.

Bild: Schülerinnen mit ihren Werken aus Wegwerfprodukten. Foto: Lisa-Marie Gaugg